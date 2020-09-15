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Samandağ’da darp edilen kadının avukatı konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 21:09 | Son Güncelleme

Hatay’da eski eşi tarafında darp edilen kadının avukatı, darp edilen kadının eski eşi için uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.Hatay’ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde eski eşi tarafından yumruklu saldırıya uğradığı iddia edilen N.T.

Samandağ’da darp edilen kadının avukatı konuştu

Hatay’da eski eşi tarafında darp edilen kadının avukatı, darp edilen kadının eski eşi için uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.
Hatay’ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde eski eşi tarafından yumruklu saldırıya uğradığı iddia edilen N.T. isimli kadının avukatı olayı anlattı. Yaşanan olay sonrası Hatay Barosu tarafından görevlendirildiğini belirten avukat Cuma Irmak, darp girişiminin evde başlayıp sokak ortasında da sürdüğünü iddia etti. N.T.’nin karakolda ifade ederek eski eşinden şikayetçi olduğunu dile getiren avukat Irmak, "Gerçekleşmiş olan kadına yönelik şiddet olayı sebebiyle Hatay Barosu tarafından görevlendirildim. Samandağ Polis Merkezine ulaşarak mağdur kadın ve 2 çocuğuyla beraber gerekli olan görüşmeyi yaptım. Yapmış olduğum görüşme içerisinde darp eden şüphelinin kadının eski eşi olduğunu öğrendim. Kadın, vermiş olduğu ifadesinde darp olayının evde başladığını ve sokak ortasında devam ettiğini tarafından iletildi. İfadelerin alınmasından sonra karakoldan ayrıldık" dedi.

"Kadın kendini korumak için eşine bir iki darbe vurmuş olabilir"
Eski eşini darp ettiği iddia edilen Y.D. hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini belirten avukat Irmak, "Dosyayı savcılıkta takip etmek amacıyla savcılığa gittim. Savcılıktaki işlemlerin ardından şüpheli hakkında Y.D. hakkında uzaklaştırılma kararı verildi. Dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Samandağ’da konuşulan olayları aydınlatmak amacıyla bunu söylemek istiyorum, kadın nefsi müdafaa çerçevesinde kısmen de olsa kendini savunmaya çalıştı, bunun içinde eski eşine vurmuşluğu vardır. Halkımız bu olayı abartarak konuşmaktadır. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Önceki gün yaşanan ve amatör kameralara yansıyan görüntülerde N.T. isimli kadın, eski eşi olduğu iddia edilen kişi tarafından yumruklanarak bayıltılmış, kız çocuğunun çığlıkları üzerine paniğe kapılan Y.D. olay yerinden kaçmıştı.

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