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Samandağ'da eriği dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağan şiddetli dolu, tarım ürünlerine zarar verdi.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağan şiddetli dolu, tarım ürünlerine zarar verdi. Dolu, hasadı yaklaşan eriklerin de dökülmesine neden olurken üreticiler de zarara uğradı.

İlçede dolunun etkili olduğu erik bahçelerinde ürün döküldü. Değirmenbaşı Mahallesi sakinlerinden üretici Zekeriya Kapı, zararlarının büyük olduğunu söyledi. Zarar gören ağaçları budadıklarını belirten Kapı, "Büyük umutlarla baktığımız eriklerimiz dolu yağışı sonucu büyük zarar gördü. Umduğumuzu bulamadık. Erikleri yerden topluyoruz" dedi.

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