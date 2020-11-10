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Samandağ’da feci kaza: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 18:26 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1’i ağı 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kurteres Mahallesi istikametine sürücü kimliği belli olmayan 31 SV 398 plakalı motosiklet ile sürücü kimliği belli olmayan 31 SK 910 plakalı motosiklet çarpıştı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1’i ağı 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurteres Mahallesi istikametine sürücü kimliği belli olmayan 31 SV 398 plakalı motosiklet ile sürücü kimliği belli olmayan 31 SK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 31 SK 910 plakalı motosiklet sürüklenirken, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonra trafik çift taraflı trafiğe kapatıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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