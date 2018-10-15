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Samandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede yer alan çöp transfer merkezinden gelen kokuya tepki gösteren vatandaşlar, çöp kamyonlarının geçişini engelledi.

Samandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemi

Ali Arslan SAMANDAĞ/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede yer alan çöp transfer merkezinden gelen kokuya tepki gösteren vatandaşlar, çöp kamyonlarının geçişini engelledi.
Sultaşa Mahallesi'nde gece geç saatte meydana gelen olayda, çöp transfer merkezinin bulunduğu alandan gelen kokuya tepki gösteren mahalle halkı, yolu çöp kamyonlarının geçişine kapattı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, trafiği tekrar açtı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Nergis vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Çöp transfer merkezinin kokusundan ve araçların tozundan evlerinde oturamaz hale geldiğini belirten mahalle halkı, merkezin ilçenin bütün etlerinin kesildiği mezbahanenin yanı başında olduğunu söyleyerek, bu çöp transfer merkezi buraya kurulalı lokantalardan et yemez olduklarını söyledi.
Belediye tarafından buraya bir asfalt şantiyesi kurulacağının söylendiğini belirten mahalleli, buna destek verdiklerin ama zeytin ağaçlarının kesildiğini öne sürdü. 2 yıldır başvurmadıkları merci kalmadığını söyleyen mahalle halkı, Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma da burada bulunan çöp transfer merkezinin vatandaşların sağlığını olumsuz etkilediği yönünde rapor olduğunu anlattı. Belediyeden çöp transfer merkezinin yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede kurulmasını istediklerin ancak burada yakıttan daha fazla tasarruf ettiklerinin söylendiğin belirten bölge halkı, çöp transfer merkezinin buradan kaldırılmasını istediklerini söylediler.
VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ
Olay yerine gelerek vatandaşları dinleyip, çöp transfer merkezini inceleyen Samandağ İlçe Kaymakamı Murat Kütük ise yaşanan sorunun çözümü için çalışacağını belirtti. Kütük, "Hiçbir yakıt tasarrufu insan sağlığından önemli değildir. Burada haklı bir talebiniz vardır. Burada bulunan basın mensupları önünde size söz veriyorum, bu sorunun çözümü için gereken ne ise yapılacaktır. Jandarma ekiplerimiz ile vatandaşlarımız asla karşı karşıya gelemez. Buna izin vermeyiz vatandaşlarımızın daima yanındayız" dedi. Kaymakamın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar dağıldı.

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Samandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemiSamandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemiSamandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemiSamandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemi

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