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Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 19:11 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinin Kuşalanı Mahallesi muhtarının aracı ve yeğeninin evi kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Kuşalanı Muhtarı Cemil Açıkgöz’ün, aracına ve yeğeninin evine silahlı saldırı oldu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinin Kuşalanı Mahallesi muhtarının aracı ve yeğeninin evi kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Kuşalanı Muhtarı Cemil Açıkgöz’ün, aracına ve yeğeninin evine silahlı saldırı oldu. Kimliği belirlenemeyen kasklı, motosikletli iki kişinin silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Cemil Açıkgöz, "Saat 04.25 sıralarında silah sesi duydum, uyandım. Saat 08.00 gibi beni aradılar, arabanız ve yeğeninizin evi kurşunlanmış dediler. Şahısların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.
Açıkgöz, olayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı
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