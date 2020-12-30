HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samandağ’da otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Samandağ’da otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

30.12.2020 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandıEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde faaliyete olmayan otelden 1 adet su pompası motoru, 5 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 3 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet şarjlı el feneri, 2 adet mutfak robotu ve farklı yerlerden kesilerek alınan yaklaşık 300 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalındı.Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların O.H.

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde faaliyete olmayan otelden 1 adet su pompası motoru, 5 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 3 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet şarjlı el feneri, 2 adet mutfak robotu ve farklı yerlerden kesilerek alınan yaklaşık 300 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalındı.
Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların O.H. ve B.D olduğunu tespit etti.
Şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı!
1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı!

Edirne'deki kesik baş cinayetinde kan donduran detaylar: Annesine yaptıkları dehşete düşürdü

Annesine yaptıkları kanınızı donduracak

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Şişelerin üzerinde bulunan not şoke etti: Dikkat zehirli

Şişelerin üzerinde bulunan not şoke etti: Dikkat zehirli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Antalya'da ortalığı karıştıran iddia: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.