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Samandağ’da Otomobil ile Kamyonet çarpıştı:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 01:40 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre,Kaza, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu mahallesinde meydana geldi.

Samandağ’da Otomobil ile Kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Hatay’ın Samandağ İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre,Kaza, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Koyunoğlu mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 26 RD 999 plakalı otomobil ve 31 RU 998 plakalı kamyonet kaza yaptı.
İddiaya göre sağ şeritten karşı yola geçmeye çalışsan 31 RU 998 plakalı kamyonet, Sol şeritte seyir halinde olan 26 RD 999 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 1 kişi hafif yaralandı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samandağ’da Otomobil ile Kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Samandağ’da Otomobil ile Kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Samandağ’da Otomobil ile Kamyonet çarpıştı:1 yaralı

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