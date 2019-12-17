HABER

Samandağ’da patlayan trafo maddi hasara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 01:48 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir trafo patlaması sonucu , park halindeki otomobil yandı.Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi’nde bulunan bir trafo aşırı yüklenme sebebiyle patladı.

Samandağ’da patlayan trafo maddi hasara yol açtı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir trafo patlaması sonucu , park halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi’nde bulunan bir trafo aşırı yüklenme sebebiyle patladı. Patlama esnasında ,yanında park halindeki bir otomobil yandı.
Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama nedeniyle. Ayrıca trafo ile trafonun bulunduğu direkte de büyük maddi hasar meydana geldi.

Otomobili Aydın Sağaltıcı, Bizim cenazemiz var. Teyzemi almaya gelmiştim. Aracımı park ettim. Teyzemin evine geçtim ve bir patlama sesi duydum. Sonra dumanları gördük. Ardından aracım bu hale geldi." dedi.
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Samandağ’da patlayan trafo maddi hasara yol açtı

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
16 yaşındaki çocuk 20 lira için dehşet saçtı!16 yaşındaki çocuk 20 lira için dehşet saçtı!
O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

O iddia doğru çıktı! Trump duyuracak: 4 bin asker...

O iddia doğru çıktı! Trump duyuracak: 4 bin asker...

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman'da 16 yaşındaki çocuk 20 lira için sokak ortasında dehşet saçtı!

16 yaşındaki çocuk 20 lira için dehşet saçtı!

Didem Arslan Yılmaz Zafer Arapkirli'ye çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Eski Isparta Devlet Hastanesi binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü

Beyaz Saray açıkladı! Trump ve Johnson görüştü

ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe

1,3 milyar dolarlık dev bütçe! Trump onayladı!

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalyan basınına eleştiri

Kaşıkçı'nın nişanlısından çok ağır eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.