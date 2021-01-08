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  4. Samandağ’da semt pazarları 1 ay daha kurulmayacak

Samandağ’da semt pazarları 1 ay daha kurulmayacak

08.01.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının 10 Şubat tarihine kadar açılmayacağı bildirildi.Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Semt Pazarı kapatma kararı bir ay daha uzatıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının 10 Şubat tarihine kadar açılmayacağı bildirildi.
Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Semt Pazarı kapatma kararı bir ay daha uzatıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince Samandağ’da her hafta Pazartesi günü kurulan semt pazarı dahil olmak üzere bütün mahallelerde kurulan semt pazarları 10 Şubat 2021 tarihine kadar kapalı kalacaktır. Sağlıklı günler dileriz" denildi.

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