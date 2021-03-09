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Samandağ’da tarihi eser operasyonu

09.03.2021 21:15 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin 353 adet sikke, farklı ülkelere ait 595 adet tarihi madeni para ve bin 39 adet kağıt para ele geçirildi.Samandağ İlçe Jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve KOM Timi, Atatürk Mahallesi’ndeki bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin 353 adet sikke, farklı ülkelere ait 595 adet tarihi madeni para ve bin 39 adet kağıt para ele geçirildi.
Samandağ İlçe Jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve KOM Timi, Atatürk Mahallesi’ndeki bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 10 bin 353 adet çeşitli ebatlarda madeni tarihi sikke, farklı ülkelere ait 595 adet tarihi madeni para ve bin 39 adet kağıt para ele geçirilirken, T.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli T.K. isimli şahsın jandarmada işlemlerin tamamlanmasını ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen tarihi sikke ve paralar Merkez Bankası ve Hatay Müze Müdürlüğüne ön rapor işlemleri için gönderildi.

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