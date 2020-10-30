HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samandağ’da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Samandağ’da terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Uzunbağ Mahallesi’nde bulunan yol kenarındaki duvarlara ve HATSU binasının duvarına, 23 Ekim Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terör örgütü TKP/ML’nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın resmi ile “Umut dağlarda, partizanlarda, Dersim’de düşene, dövüşene bin selam” şeklinde sprey boya ile yazılar yazılmak suretiyle propaganda yapıldığı tespit edildi.Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda, propaganda yapan şahısların A.H.A.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Uzunbağ Mahallesi’nde bulunan yol kenarındaki duvarlara ve HATSU binasının duvarına, 23 Ekim Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terör örgütü TKP/ML’nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın resmi ile “Umut dağlarda, partizanlarda, Dersim’de düşene, dövüşene bin selam” şeklinde sprey boya ile yazılar yazılmak suretiyle propaganda yapıldığı tespit edildi.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda, propaganda yapan şahısların A.H.A. ve E.A. olduğu kamera kayıtlarından belirlendi. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde bulunan TKP/ML terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen eğitim çalışma notları bulundu.
Şüpheli şahıslar, terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan sevk edildiği adli makamca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Prof. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değilProf. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil
Market arabasını tutarken dikkat!Market arabasını tutarken dikkat!
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
30 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
Samsun'da DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var
Terör örgütüne darbe! Gözaltılar var
Prof. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil
Prof. Dr. Alpay Azap: Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Siyasilerden başsağlığı mesajları
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Siyasilerden başsağlığı mesajları
Sakarya Valisi Kaldırım: Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz
Bir il için korkutan açıklama: Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz
Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.