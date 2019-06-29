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Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, otobüs ile otomobilin karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Koyunoğlu mevkisinde meydana gelen kazada, A.D.’nin kullandığı 31 BB 5561 plakalı ilçeler arası halk otobüsü ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, otobüs ile otomobilin karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Koyunoğlu mevkisinde meydana gelen kazada, A.D.’nin kullandığı 31 BB 5561 plakalı ilçeler arası halk otobüsü ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan diğer yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı
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