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Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden biri tarlaya uçarak takla attı.

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden biri tarlaya uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesinde M.G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 54 BU 228 plakalı otomobil önce önünde bulunan 31 ACP 03 plakalı otomobile çarptı daha sonra da tarlaya uçarak taklalar attı. Otomobil sürücüsü M.G. ve yan koltukta oturan bir kişi kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları önlem amaçlı Samandağ Devlet Hastanesine götürdü.
Hurdaya dönen otomobil ise gece saatlerinde vinç yardımıyla çekiciye bindirildi.
Takla atan otomobilden yola dökülen yağ ve benzinin, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla temizlenmesiyle trafik yeniden normale döndü.

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

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