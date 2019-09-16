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Samandağ'da yıkım gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 22:52 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kıyı kenar çizgisinde bulunan ve izin alınmadan inşa edildikleri belirlenen yapıların yıkımına başlandı.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kıyı kenar çizgisinde bulunan ve izin alınmadan inşa edildikleri belirlenen yapıların yıkımına başlandı. Yıkımı engellemeye çalışan bölge sakinleri ve belediye çalışanları arasında arbede çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, kararın Samandağ Kaymakamlığı'nca verildiğini söylerken, ev sahiplerinden bazıları, konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiğini öne sürdü.

Samandağ ilçesinin sahil şeridinde bulunan yapılar için 'kıyı kenar çizgisi ve devlet hazinesi içerisinde yer alıp izin alınmadan inşa edildikleri' gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Bu sabah saatlerinde, belediye ekiplerince yıkım çalışmalarına başlandı ancak bölge sakinleri tepki gösterdi. Yıkımı engellemeye çalışan bölgedekiler ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında kısa süreli arbede çıkarken ihbar üzerine bölgeye gelen polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İDDİASI

Yıkımın Samandağ Kaymakamlığı'nın aldığı kararla yapıldığını belirten Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, "Turizm bölgemizde yer alan bu yapıların yıkımının ardından 50 yıllık bir projeyi Samandağ turizmine kazandıracağız" dedi.

Evine yıkım kararı çıkan kişilerden Muhsin Nefşioğulları ise yürütmeyi durdurma kararına rağmen görevlilerin yıkımlara devam ettiğini ileri sürerek, "Elimde yapı kayıt belgem ve yürütmeyi durdurma kararı var. Evimizin yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Belediye, bölge sakinlerinden bazılarına evlerini boşaltmaları için cuma gününe kadar süre tanıdı.

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