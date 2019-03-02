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Samandıra gişelerde kaza 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DHA - TEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'nde TIR'ın dorsesinde bulunan kilolarca ağırlıktaki demir parça nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Samandıra gişelerde kaza 

Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DHA - TEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'nde TIR'ın dorsesinde bulunan kilolarca ağırlıktaki demir parça nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
TEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'ndeki kaza saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Kartal'dan Edirne İstikametine ilerleyen TIR'ın dorsesinde bulunan ve trafoya ait olduğu belirtilen demir parça henüz bilinmeyen bir nedenle gişeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yaşanan gişeyi trafiğe kapatılırken demir malzemelerin kaldırılması için belediye ekiplerine haber verdi. Karayolları çalışanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir vinç kaza yerine gelerek gişeye düşenleri kaldırırken gişe yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.

(FOTOĞRAF)

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