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Samandıra gişelerde şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

SAMANDIRA Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

Çağrı ÇALIŞKAN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-SAMANDIRA Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere 'kış lastiği' denetimi gerçekleştirdi. Samandıra Gişelerdeki denetimde tek tek durdurulan otobüslerin lastikleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde, lastik derinliği 4 milimetrenin altında kalan otobüs olmadığı için ceza kesilmedi. Otobüsleri durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı, ardından otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Ekipler, kış lastiği denetiminin yanı sıra, emniyet kemerlerini takmaları konusunda yolcuları uyardı. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

(FOTOĞRAF)

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