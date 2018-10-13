Samanların arasında 74 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde samanların arasına gizlenmiş 74 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırımlı Mahallesi'nde şüphelilerin temin ettikleri uyuşturucuyu evlerinde sakladıkları bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpek "Cesur"un da kullanıldığı aramada, evin yanındaki samanlıkta, samanların arasına gizlenmiş 4 bidon içerisinde 74 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
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