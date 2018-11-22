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Samanların arasından servet çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tırda bulunan samanların içinde 45 bin kaça sigara ele geçirildi. Tahmini değeri 500 bin lira olduğu düşünülen sigaralar Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan operasyonda İnegöl girişinde beklemeye başlayan ekipler, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Ancak aramalarda herhangi bir suç unsuru görülemedi. Gerçek, TIR X-Ray tarama cihazına sokulduktan sonra ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tırda samanların içerisinde piyasa değeri 500 bin lira olduğu tahmin edilen 45 bin kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak’tan Bursa’ya tır ile kaçak sigara geleceği ihbarı alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri söz konusu aracı İnegöl girişinde beklemeye başladı.
KOM ekipleri saman yüklü 33 AGB 98 plakalı Ramazan B’nin kullandığı tırı İnegöl girişinde durdurularak arama yaptı. Arabada yapılan aramalarda birşey bulamayan ekipler, Gemlik'te bulunan gümrüğe ait X-Ray tarama cihazına kamyonunu soktu.
Burada özel olarak zulalanmış kaçak sigaranın olduğu görüldü. Samanlar boşaltıktan sonra özel bölüm ekipler tarafından açıldı. Açılan bölümde 45 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Şırnak’tan Bursa’ya kadar kamyon yüklü araca öncülük yaptığı tespit edilen 33 ABG 388 plakalı otomobili kullanan Mehmet K, ile yanında bulunan İsmail K. da gözaltına alındı. 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler:
saman Bursa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
45bin kaçak sigaranın değeri 45bin liradır 500bin lira değil. 1,2 liradan toptan satıyor adamlar onu bizim devlet gibi dibine kadar kitleyip 10 15 liraya satmıyorlar.
HAYIR ANLAMADIĞIM KAÇAKLA MÜCADELE EDİYORUZ DİYORLAR AMA NEDENSE HER KÖŞE BAŞINDA BU KAÇAK SİGARALAR SATILIYOR STOKÇULARLA MÜCADELE EDİİYORUZ DİYORLAR FİYATLAR AŞAĞI DÜŞMÜYOR DAHA KÖTÜSÜ MÜCADELEDEN ANLADIKLARI İTHAL ÜRÜN GETİRMEK SİZLER BÖYLE DAVRANMAYA DEVAM EDERSENİZ KAÇAKÇILARDA STOKÇULARDA HERGÜN ARTAR HAA KENDİNİZ DEĞİLSENİZ O DA AYRI BİR KONU.....
Adam saman istemiş aralarına sigara da serpiştirmişler doya doya içsin diye
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