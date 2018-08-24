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Samanlık ve ahır kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde çıkan yangında ahır ile samanlık kül oldu.

Samanlık ve ahır kül oldu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde çıkan yangında ahır ile samanlık kül oldu.
Osmancık ilçesi Öbektaş köyü Sarıkaya mevkiinde, çiftçi Recep İpek'e ait samanlık ve ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yayılınca, ahır ve samanlık küle döndü. Olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Samanlık ve ahır kül olduSamanlık ve ahır kül oldu

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