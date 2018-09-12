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Samanlık yangını büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlar ile samanlıktaki 15 çuval kuru üzüm zarar gördü.
Musacalı Mahallesi'nde çiftçi Serdar Neler'e ait evin 15 metre ilerisindeki samanlıkta, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıktan yükselen dumanları görenler, yangını itfaiyeye bildirdi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan samanlar ise traktörle boş bir alana çekildi. Yangın sonrasında ekipler, soğutma çalışması yaptı. Samanların yanı sıra samanlıkta bulunan yaklaşık 15 çuval kuru üzümün de zarar gördüğü belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Samanlık yangını büyümeden söndürüldü

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