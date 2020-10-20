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Samanlıkta 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın samanlığında yapılan aramada, dometes serasında yetiştirildiği belirlenen 11 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Uzuncaburç Mahallesi’nde domates serasında yetiştirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisini alan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samanlıkta 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın samanlığında yapılan aramada, dometes serasında yetiştirildiği belirlenen 11 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Uzuncaburç Mahallesi’nde domates serasında yetiştirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisini alan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği ’fındık’ vasıtasıyla, domates serasında ve evin samanlığında arama yaptı. Aramada, samanlıkta plastik bidonlar içerisinde 11 kilo 130 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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