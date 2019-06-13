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Samanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 17:52 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde samanlıkta başlayıp girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Samanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül etti

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde samanlıkta başlayıp girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, tarım aletlerinin yanı sıra samanlık ve ev kül oldu.
Hisarcık ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi’nde Fatih Dilmaç’a ait samanlıkta, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alev kısa sürede girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrarken, bölgeye Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın ekiplerin 4 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan 40 büyükbaş, vatandaşların yardımıyla güvenli alanlara götürüldü. Samanlığın yanı sıra yangında, traktör, yem karma makinesi, tartı aleti, hayvan yemi ve saman balyaları ile iki katlı ev küle döndü. Yangında yaklaşık 200 bin liralık zarar meydana geldiği öğrenildi.

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Samanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül ettiSamanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül ettiSamanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül ettiSamanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül etti

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