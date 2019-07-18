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Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 03:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu 5 büyükbaş hayvan telef olurken, 10 hayvanda vatandaşların ve itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu 5 büyükbaş hayvan telef olurken, 10 hayvanda vatandaşların ve itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Tüm mahallelinin yardım etmesi için cami hoparlöründen vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu. İtfaiye ve vatandaşların büyük çaba sarf ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangın, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G.’ye ait samanlık gece 01.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede tüm samanlığı saran alevler, yan tarafta içerisinde 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekibinin yanında sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayvanları kurtarmak için tüm mahallelinin seferber olduğu yangında cami hoparlöründen vatandaşların yardım etmesi için çağrıda bulunuldu.
5 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu
Alevler içerisinde kalan ahıra müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti. Yangının kontrol altına alınmasıyla ahıra ulaşan ekipler vatandaşların da yardımıyla 10 büyükbaş hayvanı kurtarabilmek için seferber oldu. Tüm mahallelinin çabası sonucu 10 büyükbaş hayvan vücudunda bulunan yanık izleriyle kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan ise kurtarılamayarak telef oldu. Hayvanların telef olması üzerine sinir krizi geçiren hayvan sahiplerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangın sonucunda büyük maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu

Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş hayvan telef oldu
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