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Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 07:49 | Son Güncelleme

BURSA’da samanlıkta çıkıp, alevlerin yandaki 3 ahıra sıçradığı yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da samanlıkta çıkıp, alevlerin yandaki 3 ahıra sıçradığı yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi 1. Sokak'ta, Mehmet G.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki 3 ahıra sıçradı. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalle sakinleri, içeride mahsur kalan hayvanları kurtarabilmek için seferber oldu. Mahalleli 10 büyükbaş hayvanı kurtarırken, 5'i ise içeride mahsur kaldı.
Mahalllerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, alevlere 13 itfaiye aracı ve 65 itfaiye eriyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ahırlarda inceleme yapan ekipler, 5 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.
Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef olduSamanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef olduSamanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef olduSamanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu

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