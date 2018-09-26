Vehbi SARIHAN SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bir samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Selimiye Mahallesi Arnavutlar Mevkisi'nde Raşit Koç'a ait samanlıkta, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Sarıgöl İtfaiye Amirliği'ne bağlı 3 itfaiye aracı, yangın yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

