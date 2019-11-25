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Samanlıktaki yangın eve sıçradı, otomobili komşular kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, samanlıkta başlayan yangın, yanındaki tek katlı eve sıçradı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, samanlıkta başlayan yangın, yanındaki tek katlı eve sıçradı. Yangında garajdaki otomobil, mahalleli tarafından itilerek çıkarıldı.

Kartepe Hacı Halim Mahallesi Busem Sokak'taki samanlıkta, öğlenden sonra, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, samanlığın yanındaki Metin Uzun'a ait tek katlı eve sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İzmit ve Kartepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, evde kimsenin olmadığını fark eden komşular, garajdaki otomobilin sürücü camını kırıp, el frenini indirdi ve yanmaması için otomobili iterek çıkardı.

Gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olayda evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Haberi alıp, gelen Metin Uzun, komşuları tarafından garajdan çıkarılan otomobilini bulunduğu yerden kaldırdı. Yangın sonrasında tek katlı evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

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