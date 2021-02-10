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Samanyolu TV’nin teknik sorumlusu Antalya’da yakalandı

10.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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FETÖ\PDY Silahlı Terör Örgütü’ne ait Samanyolu TV’nin 2018 yılından beri aranan teknik sorumlusu, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ilince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2018 yılından bu yana aranan, örgüte müzahir Samanyolu Televizyonunda teknik sorumlu olan ’ByLock’ kullanıcısı L.Ö.

FETÖ\PDY Silahlı Terör Örgütü’ne ait Samanyolu TV’nin 2018 yılından beri aranan teknik sorumlusu, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ilince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2018 yılından bu yana aranan, örgüte müzahir Samanyolu Televizyonunda teknik sorumlu olan ’ByLock’ kullanıcısı L.Ö. isimli şahıs 8 Şubat günü Konyaaltı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan yakalanan L.Ö., hakkında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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