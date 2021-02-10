Samanyolu TV’nin teknik sorumlusu Antalya’da yakalandı

FETÖ\PDY Silahlı Terör Örgütü’ne ait Samanyolu TV’nin 2018 yılından beri aranan teknik sorumlusu, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ilince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2018 yılından bu yana aranan, örgüte müzahir Samanyolu Televizyonunda teknik sorumlu olan ’ByLock’ kullanıcısı L.Ö. isimli şahıs 8 Şubat günü Konyaaltı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan L.Ö., hakkında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

