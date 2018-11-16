Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı (1)

Murat SOLAK-Melih OKUMU\u015e\/\u0130STANBUL,(DHA)-FAT\u0130H Samtya'da iki bina \u00e7\u00f6kme riski nedeniyle bo\u015falt\u0131ld\u0131. Binalardan biriminin bir k\u0131sm\u0131 \u00e7\u00f6kt\u00fc. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.5 karde\u015f l\u00fcks markalar\u0131n benzerini yap\u0131yor! \u0130\u015fte fiyat\u0131Samatya'da iki bina \u00e7\u00f6kme riski nedeniyle bo\u015falt\u0131ld\u0131 (1)Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131nda karar \u00e7\u0131kt\u0131!
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