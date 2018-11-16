HABER

SAMATYA'DA İKİ BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA Fatih Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA
Fatih Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binalardan biriminin bir kısmı çöktü.
Olay saat 18.15 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerinde bulunan biri dolu diğeri boş iki bitişik binada meydana geldi. İddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. O sırada ev sahipleri büyük bir gürültü olduğunu duyunca panik yaşadı. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dışarı attı. Tamamen boşaltılan iki binada çökme riski yaşandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme riski yaşanan iki bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Çökme riski olan binalardan görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'den PKK açıklamasıAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'den PKK açıklaması
Rumlar, Doğu Akdeniz'de ABD destekli doğal gaz sondajına başladıRumlar, Doğu Akdeniz'de ABD destekli doğal gaz sondajına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.