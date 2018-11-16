HABER

Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

FATİH Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Samatya'da iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binalardan biriminin bir kısmı çöktü.

Olay saat 18.15 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokağı üzerinde bulunan biri dolu diğeri boş iki bitişik binada meydana geldi. İddialara göre dolu olan binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. O sırada ev sahipleri büyük bir gürültü olduğunu duyunca panik yaşadı. Dolu olan bina sahipleri kendilerini dışarı attı. Tamamen boşaltılan iki binada çökme riski yaşandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme riski yaşanan iki bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Vali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaretVali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaret
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturmasıGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.