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Şam’da arazi yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Suriye’nin başkenti Şam’ın batı civarında bir arazide çıkan yangını söndürme çalışmaları yapan bir dozerin çukura kayması sonucu dozer sürücüsü ölürken, 2 kişi de yaralandı.Dün gece Şam’ın doğu kesiminde bir tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın tesiriyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülerek kontrol altına alındığı kaydedildi.Yangın söndürme çalışmaları yapan bir dozerin çukura kayması sonucu dozer sürücüsü ölürken, 2 kişi de yaralandı.Şam polisinin Suriye haber ajansı Sana’ya yaptığı açıklamada yangının bir sigaradan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.Şam İtfaiye Müdürü Tümgeneral Davud Amiri ise yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Suriye’nin başkenti Şam’ın batı civarında bir arazide çıkan yangını söndürme çalışmaları yapan bir dozerin çukura kayması sonucu dozer sürücüsü ölürken, 2 kişi de yaralandı.
Dün gece Şam’ın doğu kesiminde bir tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın tesiriyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülerek kontrol altına alındığı kaydedildi.
Yangın söndürme çalışmaları yapan bir dozerin çukura kayması sonucu dozer sürücüsü ölürken, 2 kişi de yaralandı.
Şam polisinin Suriye haber ajansı Sana’ya yaptığı açıklamada yangının bir sigaradan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.
Şam İtfaiye Müdürü Tümgeneral Davud Amiri ise yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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