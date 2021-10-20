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Şam'da askeri araca bombalı saldır: En az 14 ölü

20.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin başkenti Şam'da Mart 2017'den bu yana görülen en kanlı saldırı düzenlendi. Askeri personeli taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer olay için "terör saldırısı" dedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Şam'da askeri araca bombalı saldır: En az 14 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da Mart 2017'den bu yana görülen en kanlı saldırı düzenlendi. Askeri personeli taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer olay için "terör saldırısı" dedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin resmki haber ajansı SANA'ya göre, otobüse yerleştirilen iki bomba, otobüsün sabah yoğun trafik olan bir saatte Csir El Rais Köprüsü'nün altından geçişi sırasında patladı.

Saldırıya ait videolarda otobüsün büyük zarar gördüğü ve parçalarının etrafa dağıldığı görülüyor. İtfaiyeciler de aracın hâlâ yanan kısımlarını söndürmeye çalışıyor.

SANA, otobüse yerleştirilen ve yolculuk sırasında düşen üçüncü bir bomba düzeneği bulunduğunu; düzeneğin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ölü sayısının muhtemelen artacağını çünkü patlamada yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin olduğunu duyurdu.

Suriye'de 10 yılı aşkın süredir iç savaş sürüyor. Ancak başkent Şam'da, özellikle de kalabalık şehir merkezinde bu kadar büyük saldırılar çok nadiren gerçekleşiyor.

Şam'da daha önce Mart 2017'de IŞİD'in üstlendiği bir intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Son saldırıda da şüpheler IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun nedeni ise IŞİD'in bu yıl ülkenin doğusu başta olmak üzere farklı bölgelerinde askeri araçları aynı şekilde bomba yerleştirerek hedef almış olması.

İdlib'**d**e hava bombardımanı

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde Şam'da düzenlenen saldırının ardından Suriye ordusu ve Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Ariha kasabasına yönelik hava bombardımanına başladı.

Suriye ve Rus hava kuvvetleri, bir süredir İdlib'in güneyinde, Şam ordusunun kontrolündeki bölgelerle cephe hattını oluşturan bölgede bombardımanını yoğunlaştırdı.

Ancak Ariha, bu bölgenin kuzeyinde, Türkiye ile Rusya arasında tartışmalara da yol açan M4 Karayolu üzerinde bulunuyor.

Türkiye destekli muhaliflerin de bulunduğu ancak büyük oranda el Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünü kontrolünde olan İdlib, Esad karşıtı hareketlerin elinde kalan son bölgelerden biri.

Fransız haber ajansı AFP, Ariha'ya düzenlenen saldırıda 11 sivilin öldüğünü; ölenlerin arasında okula giden çocuklar da olduğunu duyurdu. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de, sağlık çalışanları ve görgü tanıklarına dayandırarak okul çocuklarının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşta 350 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkenin savaş öncesi bilinen 22 milyonluk nüfusunun yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin 6 milyonu, yurt dışına kaçtı.

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