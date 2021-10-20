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Şam'da Askeri Otobüse Bombalı Saldırı

20.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin başkenti Şam’da askeri bir otobüsün geçişi sırasında patlayan bomba nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda en az 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor

Suriye’nin başkenti Şam’da askeri bir otobüsün geçişi sırasında patlayan bomba nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda en az 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Olayın askeri personeli taşıyan bir otobüsün Şam’daki Hafız El Esad Köprüsü’nden geçişi sırasında yaşandığı belirtiliyor. Otobüsün geçtiği anda daha önce yol kenarına yerleştirilmiş iki ayrı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu otobüste bulunun en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının yapıldığı yerde üçüncü bir patlayıcı daha tespit edildiği ancak onun uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ülkede yıllardır süren iç savaşa rağmen başkent Şam’da saldırı ya da silahlı çatışmalar çok nadiren yaşanıyor. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı belirtiliyor.

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