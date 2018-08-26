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Şam’da Önemli Konuk

26.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı görüşmelerde bulunmak için Şam’da

Şam’da Önemli Konuk

İran Savunma Bakanı görüşmelerde bulunmak için Şam’da.

Savunma Bakanı Amir Hatami, İran’ın Suriye’nin yeniden yapılanmasında yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti. Hatami’nin ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri ve savunma işbirliğini artıran anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

İsrail, İran’ın Suriye’deki artan etkisinden rahatsız.

Bu yılın başlarında İsrail jetleri Suriye’de şüphelenilen İran üslerine hava saldırıları düzenlemişti.

2 günlük ziyaret Suriye’nin İdlib’e yönelik düzenlemeyi planladığı saldırı öncesinde geldi. Türkiye sınırındaki İdlib’de 3 milyon kişi yaşıyor. Türkiye’nin bölgede askeri gözlem noktaları bulunuyor. Saldırının insani krize neden olmasından endişe ediliyor.

Eylül ayının ilk günlerinde Türkiye, Rusya ve İran’ı biraraya getirecek Suriye konulu zirvenin Tahran’da yapılması planlanıyor.

İdlib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Moskova’da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşmenin en önemli gündem maddesiydi.

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