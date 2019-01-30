Suriye devlet televizyonu, başkent Şam’da patlama meydana geldiğini duyurdu.

Suriye’nin başkenti Şam’da patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, Şam’ın güney bölgesinde karayolu yakınlarında patlama meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre patlamanın bir terör saldırısı olduğunu duyurdu. Patlamada yaralılar olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

