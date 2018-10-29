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Şam'daki Ulusal Müze 6 yıl sonra yeniden açıldı

29.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

Suriye’nin başkenti Şam’daki Ulusal Müze, barındırdığı eserleri savaşın etkilerinden korumak için 2012 senesinde kapatılmıştı.

Şam'daki Ulusal Müze 6 yıl sonra yeniden açıldı

Müzenin bir bölümü altı yıl aradan sonra kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.Suriye'de iç savaş nedeniyle 2012 yılında kapatılan başkent Şam'daki Ulusal Müze, altı yıl aradan sonra kapılarını tekrar açtı. Pazar günü yapılan açılış ile 1920 yılında kurulan ve eski eserlerin sergilendiği müzenin bir bölümü ziyaretçilere açıldı.

Açılışta konuşan Suriye Kültür Bakanı Muhammed el Ahmed, "Müzenin açılması Suriye'nin halen varolduğuna ve Suriye'nin mirasının terörizmden etkilenmeyeceğine dair gerçek bir mesaj” diye konuştu. Bakan konuşmasında "Bugün, Şam iyileşti” dedi.

Ziyarete açılan kısımda sergilenen eserler arasında antik Palmira kentindeki IŞİD'in zarar verdiği eserlerden El Lat Aslanı, aynı bölgeden dokuma örnekleri ve ülkenin doğusundaki Dura-Europos antik kentinden freskler de yer alıyor.

Eserlerin 2011'de başlayan savaşın yıkıcı etkilerinden ve yağmadan korunması amacıyla müze 2012'de kapatılmış, 300 bin civarındaki eser yangın, sel ve bombalardan korunmak üzere gizli sığınaklara saklanmıştı. Müzenin diğer bölümlerinin de yakın zamanda ziyaretçilere açılması bekleniyor.

AFP,AP/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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