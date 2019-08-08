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Şam’dan "güvenli bölge" tepkisi: Bağımsızlığımıza küstahça bir saldırı

08.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında varılan güvenli bölge mutabakatı Şam’ı öfkelendirdi.

Şam’dan "güvenli bölge" tepkisi: Bağımsızlığımıza küstahça bir saldırı

Mutabakatı "küstahça bir saldırı" olarak nitelendiren hükümet, Suriyeli Kürtlere de Şam'ın saflarına dönme çağrısı yaptı.Türkiye ile ABD arasında varılan güvenli bölge mutabakatı Şam’ı öfkelendirdi. Mutabakatı "küstahça bir saldırı" olarak nitelendiren hükümet, Suriyeli Kürtlere de Şam saflarına dönme çağrısı yaptı.

Türkiye’yle ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmasına Suriye hükümetinden tepki geldi. Suriye hükümeti, mutabakatı "Şam’ın bağımsızlığına ve bölgesel bütünlüğüne küstahça bir saldırı ve gerilimin tehlikeli bir biçimde tırmandırılması" olarak nitelendirdi. Şam, mutabakatın "Türkiye'nin yayılmacı ihtiraslarına hizmet ettiğini" belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Dışişleri Bakanlığı‘ndan bir kaynağın "Türkiye sınır hattında bir harekat merkezi oluşturmayı hedefleyen anlaşmanın Suriye’ye yönelik ortak bir Türk-Amerikan saldırganlığına işaret ettiği“ yönündeki sözlerine yer verdi. Dışişleri yetkilisi, "Suriye, sözde güvenli bölgeyi kurmaya yönelik Türk ve Amerikan işgalciler arasında varılan bu anlaşmayı kategorik olarak ve açıkca reddetmektedir" dedi.

Kürtlere "saflarımıza dönün" çağrısı

Açıklamada ayrıca "Saldırgan Türk-ABD projesine maşa olmayı kabul eden Suriye Kürtlerinin tarihi bir sorumluluk taşıdığı" belirtilerek, Kürtlere Şam saflarına dönme çağrısı yapıldı.

Ankara’dan Suriye’nin kuzeyinde kurulması beklenen güvenli bölge planı uzun bir süredir ABD ile Türkiye arasındaki ihtilaf konularından birini oluşturuyordu. Hafta başında Ankara’da iki taraftan askeri yetkililer bir araya gelerek müzakerelere başlamış, dün konuya ilişkin uzlanma sağlandığı haberi gelmişti.

Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması yönünde mutabakata varıldığı, bu çerçevede güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurulacağı belirtilmişti.

DW, rtr, AFP/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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