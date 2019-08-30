HABER

Şam'dan İdlib'de ateşkes kararı

30.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Suriye'de hükümet güçleri İdlib'de ateşkes kararı aldı.

Rusya'nın duyurduğu ateşkes yarın sabahtan itibaren geçerli olacak.Rusya, Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin İdlib'de ateşkese gideceğini açıkladı. Rusya'dan yapılan açıklamada Suriye hükümet güçlerinin İdlib'deki Gerginliği Azaltma Bölgesinde 31 Ağustos saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere tek taraflı ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

Ateşkesin amacının bölgede istikrarı sağlamak olduğu belirtildi ve bölgedeki gruplara silahlı provokasyondan uzak durarak barış sürecine katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

Erdoğan: İdlib'le ilgili gelişmeler istediğimiz noktada değil

Hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İdlib'deki duruma ilişkin bir değerlendirme geldi. Erdoğan "İdlib'le ilgili gelişmeler 'Bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil" dedi.

Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktalarının durumuna yönelik ise Erdoğan, "İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı" değerlendirmesini yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba günü ülkenin kuzeyine yönelik hava operasyonları sırasında Türkiye'ye ait bir askeri üssün vurulduğunu açıklamıştı. Türkiye'nin Rusya ve İran'la vardığı mutabakat çerçevesinde bölgede 12 askeri gözlem noktası bulunuyor. Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da bu hafta içinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'deki durumun Türk askerlerini tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, "Bunun devam etmesini istemiyoruz. Gerekli tüm adımlar atılacak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de çok sayıda insan öldüğünü ve göç söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar" dedi. Erdoğan, gereken tedbirlerin alındığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan yüzlerce Suriyelinin, Şam yönetimi ve Rusya'nın bölgedeki operasyonlarını protesto ettiği belirtiliyor. Reyhanlı'nın karşısında yer alan Bab el-Hava sınır kapısı yakınlarında düzenlenen gösteride operasyonlara son verilmesi için Türkiye'ye müdahale çağrısı yapıldığı aktarılıyor. Ayrıca göstericilerin Türkiye'den sınır kapısını açmasını talep ettiği ifade ediliyor. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre güvenlik güçleri sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen göstericilere müdahale etti. Türk güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.

Aylar süren yoğun bombardımanın ardından Suriye'de hükümet güçleri İdlib'de kara operasyonu başlatmıştı. El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında olan İdlib'e yönelik operasyon sivil can kayıpları nedeniyle tepki topluyor. Operasyonlar sonucu Nisan ayından bu yana 950'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 370 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
30 Ağustos Amerikan Basınından Özetler30 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
Cebelitarık'tan Ayrılan İran Tankerinin Rotası Gizemini KoruyorCebelitarık'tan Ayrılan İran Tankerinin Rotası Gizemini Koruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan önemli ateşkes açıklaması

Rusya'dan önemli ateşkes açıklaması

Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, Rusya topraklarına kattı!

Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, ülke topraklarına kattı!

Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Trump'dan kritik hamle! Uzay savaşları başlıyor

Trump'dan kritik hamle! Uzay savaşları başlıyor

Dev kasırga her an karaya vurabilir!

Dev kasırga her an karaya vurabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.