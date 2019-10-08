Şam'dan Kürtlere çağrı: Bize katılın

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceği ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceği açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceğine işaret eden Mikdad, Kürtlere "uçuruma dalmak yerine Suriye hükümetinin yanına dönmelerini" tavsiye etti. Mikdad, ayrıca Suriye'nin kendi sınırlarını koruyacağını ve herhangi bir işgali kabul etmeyeceğini belirtti.

Açıklamada, Suriye’nin kendi sınırlarını koruyacağı belirtildi.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin kuzeyinden askeri birlikleri çekerek, Türkiye'nin olası bir operasyonuna yeşil ışık yakması sonrasında Suriye hükümetinden ilk tepki geldi.

Suriye Demokratik Güçleri (SGD) ABD'nin çekilme kararı ve Türkiye'nin olası operasyona yönelik açıklamaları sonrası Türkiye'nin Suriye'yi işgale hazırlandığını açıklamıştı. Türkiye'yi olası bir operasyona karşı uyaran SDG'nin açıklamasında "Hakkımızı korumaktan çekinmeyeceğiz" ifadesi kullanılmıştı.IŞİD ile mücadelede ABD önderliğindeki koalisyonun parçası olan SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul ediyor.

Iran: Operasyon maddi ve insani zararlara neden olur

İran Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Türkiye askerlerinin Suriye'ye girme ihtimali ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada İran'ın herhangi bir askeri operasyona karşı olduğu belirtildi.

Operasyonun risklerine dikkat çekilen açıklamada, "Böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarının ortadan kalkmayacağı gibi, maddi ve insani büyük zararlara neden olacağı için İran İslam Cumhuriyeti her türlü olası askeri operasyona karşı çıktığını belirtmektedir" denildi.