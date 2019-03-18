HABER

Şam’dan Suriye’nin Doğusunu Geri Alma Sözü

18.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Suriye hükümeti haftanın ilk gününde Amerika’nın desteklediği Kürt güçlerin kontrolünde bulunan bölgeleri yeniden kendi kontrolu altına alma taahhüdünde bulundu

Şam’dan Suriye’nin Doğusunu Geri Alma Sözü

Suriye hükümeti haftanın ilk gününde Amerika’nın desteklediği Kürt güçlerin kontrolünde bulunan bölgeleri yeniden kendi kontrolu altına alma taahhüdünde bulundu.

Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Ayoub, “Amerikalılar ve müttefiklerinin elinde kalan tek kart Suriye Demokratik Güçleri ve bu konuyla Suriye devleti iki yöntemle ilgilenecek: ulusal uzlaşma ya da kontrollerindeki bölgelerin güç kullanarak kurtarılması” ifadelerini kullandı.

Ayoub, Amerikan ordusunu ülkesindeki varlığını “gayrimeşru” olarak niteleyerek, “Amerikalılar terketmeli ve terkedecekler” dedi. Savunma Bakanı Suriye’nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.

Suriye’de geniş miktarda topraklar ordunun isyan grupları etkisiz hale getirmesinin ardından yapılan “uzlaşı anlaşmalarıyla” hükümetin kontrolüne geçti.

Ayoub bu açıklamayı ülkeyi ziyaret etmekte olan İran ve Irak genelkurmay başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında yaptı.

Amerika’nın şu sıralar Suriye’nin doğusunda 2 bin askeri bulunuyor ve gelecek aylarda bu askerlerden yüzlercesini ülkeden çekmesi bekleniyor.

İran ve Irak genelkurmay başkanlarının Amerika’nın İran’ı yalnızlaştırmaya çalıştığı ve bu ülkeye yönelik yaptırımları arttırdığı bir sırada Suriye’de biraraya gelmesinin, İran, Irak ve Suriye arasındaki bağların güçlü olduğunu gösterdiği yorumları yapılıyor.

Basın toplantısında ayrıca Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ghanemi, gelecek günlerde Irak’la Suriye arasında sınır geçişinin açılacağını kaydetti.

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
O’Rourke 24 Saatte 6 Milyon Dolar Bağış TopladıO’Rourke 24 Saatte 6 Milyon Dolar Bağış Topladı
Soylu: ‘İran’la PKK’ya Karşı Ortak Operasyon Başlattık’Soylu: ‘İran’la PKK’ya Karşı Ortak Operasyon Başlattık’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.