Şam’dan Suriye’nin Doğusunu Geri Alma Sözü

Suriye hükümeti haftanın ilk gününde Amerika’nın desteklediği Kürt güçlerin kontrolünde bulunan bölgeleri yeniden kendi kontrolu altına alma taahhüdünde bulundu.

Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Ayoub, “Amerikalılar ve müttefiklerinin elinde kalan tek kart Suriye Demokratik Güçleri ve bu konuyla Suriye devleti iki yöntemle ilgilenecek: ulusal uzlaşma ya da kontrollerindeki bölgelerin güç kullanarak kurtarılması” ifadelerini kullandı.

Ayoub, Amerikan ordusunu ülkesindeki varlığını “gayrimeşru” olarak niteleyerek, “Amerikalılar terketmeli ve terkedecekler” dedi. Savunma Bakanı Suriye’nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.

Suriye’de geniş miktarda topraklar ordunun isyan grupları etkisiz hale getirmesinin ardından yapılan “uzlaşı anlaşmalarıyla” hükümetin kontrolüne geçti.

Ayoub bu açıklamayı ülkeyi ziyaret etmekte olan İran ve Irak genelkurmay başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında yaptı.

Amerika’nın şu sıralar Suriye’nin doğusunda 2 bin askeri bulunuyor ve gelecek aylarda bu askerlerden yüzlercesini ülkeden çekmesi bekleniyor.

İran ve Irak genelkurmay başkanlarının Amerika’nın İran’ı yalnızlaştırmaya çalıştığı ve bu ülkeye yönelik yaptırımları arttırdığı bir sırada Suriye’de biraraya gelmesinin, İran, Irak ve Suriye arasındaki bağların güçlü olduğunu gösterdiği yorumları yapılıyor.

Basın toplantısında ayrıca Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ghanemi, gelecek günlerde Irak’la Suriye arasında sınır geçişinin açılacağını kaydetti.

