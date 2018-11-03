Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan operasının sevilen eseri "Arşın Mal Alan" operetini sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Azerbaycan operasının önemli değerlerinden sayılan Üzeyir Hacıbeyov'un eseri olan Arşın Mal Alan operetini Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'ne taşıdı.

Bestesi ve librettosu Hacıbeyov'a ait olan eserde, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenen sanatçı, dönemin kadın erkek ilişkilerine değiniyor. Operette eski adetlerin yanlışlığı, eleştirel ve komik bir dille ele alınıyor.

Hafız Guliyev'in rejisiyle sahneye konulan eserin orkestra şefliğini Marco Morrone yaparken, koro şefliğini ise Onur Altıparmak üstleniyor.

Operetin dekor uyarlaması Hakkı Kandır'a, kostüm uyarlaması Aydan Çınar'a, koreografisi Özgün Barılı'ya, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ve metin uyarlaması ise Şenol Talınlı'ya ait.

Eser, zengin bir tüccar olan Esger'in evleneceği kişiyi önceden görebilmek için kumaş satıcısı gibi davranarak en yakın arkadaşı Süleyman ile Soltan Bey'in konağına girmesi ve ardından gelişen karmaşık olayları konu ediyor.

"Kısa ve hafif konuların ele alındığı operet" olarak bilinen müziksel eser olan Arşın Mal Alan, izleyicilerden de tam not aldı.

