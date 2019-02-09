SİNOP (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Azerbaycan Operasının sevilen eseri "Arşın Mal Alan" operetini Sinop'ta sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB sanatçıları Kültür Merkezi sahnesinde, Azerbaycan Operasının önemli değerlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un eserini Sinoplularla buluşturdu.

Bestesi ve librettosu Hacıbeyov'a ait olan eserde, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenilerek, dönemin kadın erkek ilişkileri anlatılıyor.

Operette, eski adetlerin yanlışlığı, besteci tarafından eleştirel ve komik bir dille ele alınıyor.

Hafız Guliyev'in rejisiyle sahneye konulan eserin orkestra şefliğini Marco Morrone, koro şefliğini ise Onur Altıparmak üstlendi.

"Arşın Mal Alan" operetinin dekor uyarlamasını Hakkı Kandır, kostüm uyarlamasını Aydan Çınar, koreografisini Özgün Barılı, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, metin uyarlamasını ise Şenol Talınlı yaptı.

Eser, zengin bir tüccar olan Esger'in evleneceği kişiyi önceden görebilmek için kumaş satıcısı gibi davranarak en yakın arkadaşı Süleyman ile Soltan Bey'in konağına girmesi ve ardından gelişen karmaşık olayları konu alıyor.

