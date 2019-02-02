Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir tenor aranıyor" müzikalini sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB sanatçıları, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde "Müzikallerin Oscar'ı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir tenor aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Rejisörlüğünü Evin Atik'in üstlendiği, ardı arkası kesilmeyen komik olayların yaşandığı müzikalin dekor tasarımı Kaan Güreşçi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç'e, koreografisi Şebnem Şenel'e, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesinin anlatıldığı müzikal, baştan sona otel odasında cereyan ediyor.

Müzikalde zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenor Merelli'nin eşi Maria ile arasının bozulmasının çok uzun sürmemesi ele alınıyor.

Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito Merelli'nin içtiği ilaçların ağır gelmesiyle temsile çıkamaması ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max'ın çıkması konu alınan müzikal, Türkçe sahneye konulan önemli eserlerin başında yer alıyor.

