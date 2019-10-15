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SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

SAMDOB, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu"nu sanatseverlerin beğenisine sundu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu"nu, 2019-2020 sanat sezonunda da sahneye koydu.
Çalıkuşu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçılarından oluşan Türk Sanat Müziği'nin enstrümanlarıyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Librettosunu, koreografisini ve yönetmenliğini devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'in üstlendiği, kostüm ve dekor tasarımları 1920-1930'lu yıllara uygun olarak Alexandre Vassiliev tarafından yapılan eserin müzik düzenlemeleri Erkan Yüksel'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.
Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri olan roman, İstanbul'da yatılı lisede okurken ağaçlara tırmanıp kuş gibi daldan dala atladığı için "Çalıkuşu" lakabı takılan Feride'nin hayatını anlatıyor.

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