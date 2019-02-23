HABER

SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu" eserinin prömiyerini sahneye koyacak.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliği devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser, 2 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Provaları devam eden eserle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Çimenciler, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında "Çalıkuşu" eserinin SAMDOB'da prömiyerini gerçekleştireceklerini belirtti.

Çimenciler, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla bale sahnesine uyarlanan "Çalıkuşu" eserinin çok geniş bir kadro ve Türk sanat müziğiyle icra edildiğini anlattı.

"Çalıkuşu"nun Türk sanat müziğiyle icra edilen tek eser olduğunu belirten Çimenciler, baleseverlerin oldukça ilgi gösterdiğini aktardı.

Eserde küçük yaşta ailesini kaybeden güzel Feride'nin teyzesinin oğlu, yakışıklı Kamuran'a duyduğu aşk ve Feride'nin aşkına karşılık görememesinden dolayı Anadolu'ya giderek öğretmenlik yapması anlatılıyor.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Gediz Deltası Unesco yolunda...Gediz Deltası Unesco yolunda...
Didem'i verdiği böbrekle sağlığına kavuşturdu, 'düğün hediyesi' dediDidem'i verdiği böbrekle sağlığına kavuşturdu, 'düğün hediyesi' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalıkuşu Merih bahar Çimenciler SAMDOB)

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili kritik açıklama!

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Mersin'de midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.