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SAMDOB Cumhuriyet'in 95. yılına özel konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:20 | Son Güncelleme

SAMDOB Cumhuriyet'in 95. yılına özel konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" gerçekleştirdi.

SAMDOB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlediği özel konserle kutladı.

Şef Augusto Arias yönetiminde verilen konserde, ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın aynı zamanda solist olarak yer aldı. Konserde başkemancı Gözde Özcan oldu.

Dünya çapında onlarca konser veren ünlü keman virtüözü Aşkın, "Cumhuriyet Bayramı Konseri"nde Oğuzhan Balcı'nın "Keman Konçertosu" eserini yorumladı.

Orkestra, konserde Giuseppe Verdi-Nabucco Uvertür, Artun Hoinic-Anadolu Uvertürü, Egmont Uvertür, Bujor Hoinic-Karadeniz Rapsodisi, Bujor Hoinic-Atam İzindeyiz ve Keman Konçertosu eserlerine yer verdi.

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlamalarına özel konser ücretsiz izlendi.

Konseri, Vali Osman Kaymak, Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, davetliler ile çok sayıda sanatsever izledi.

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