Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2018-2019 sanat sezonunun ilk prömiyer eseri olan "İl Signor Bruschino" operasını sanatseverle buluşturacak.
SAMDOB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, komik opera türünün önemli temsilcilerinden Gioacchino Rossini'nin bestelediği, aşkları için her şeyi göze alan Florville ve Sofia'nın bol kahkahalı hikayesinin anlatıldığı eser için sanatçılar provalarını aralıksız sürdürüyor.
Operada 39 eseri bulunan Rossini'nin henüz 21 yaşındayken bestelediği "İl Signor Bruschino", komik opera tarzıyla güncelliğini koruyan "La Cambiale di Matrimonio" ile başlayan tek perdelik komik opera serisinin dördüncü ve sonuncusu.
Eserin librettosu, Venedikli şair Guiseppe Maria Foppa'ya ait. Dünya prömiyeri Venedik'te 1813 yılında yapılan eser, Aydın Buğra Güven'in rejisörlüğünde sahnelenecek.
1970'lerin tarzıyla sahneye koyulan eser, birbirinden nefret eden babaların çocukları Florville ve Sofia'nın aşklarını anlatıyor. Eserde Sofia'nın hamisi Gaudenzio ile dostluğu sonucu kente gelen baba Bruschino, bir sürprizle karşılaşıyor. Oğlunun yerine bir başkası geçmiştir ve bunu polis dahil kimseye kanıtlayamaz.
Orkestra şefliğini Augusto Arias ve Artun Hoinic'in dönüşümlü olarak yapacağı eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Bülent Aslan ve Murat Yılmaz'a ait.
"İI Signor Bruschino" komik operası, hazırlıklarını ve provalarını sürdürüyor. Opera 6 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
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