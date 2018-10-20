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SAMDOB "Piri Reis" balesini sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 21:21 | Son Güncelleme

SAMDOB "Piri Reis" balesini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde yapılan "Piri Reis" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatı, iki perdelik bale eseri olarak Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'ne taşındı.

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesinde yapılan "Piri Reis" balesinin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Piri Reis'in hayatını görsel şölenle sahneye koyan eser, izleyicilerden tam not aldı.

- Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda, gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

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Piri Reis SAMDOB) Samsun

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