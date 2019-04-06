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SAMDOB'dan "Çingene Baron" opereti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 21:40 | Son Güncelleme

SAMDOB'dan "Çingene Baron" opereti

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Çingene Baron" operetini bu sanat sezonunda son defa sahneye koydu.

SAMDOB, Johann Strauss II'nin ölümsüz eseri "Çingene Baron"u, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Zengin müzikal yapıya sahip operetin orkestra şefliğini Artun Hoinic, koro şefliğini Mikail Iskrov üstleniyor.

İki perdeden oluşan eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı da Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

SAMDOB'un son kez sahneye koyduğu Çingene Baron opereti, ailesinden kalan toprakları geri almak için memleketine dönen Barinkay'ın çingenelerin arasına karışıp baron ilan edilmesi, daha sonra savaşa katılarak üstün başarıları nedeniyle "baron" unvanı kazanmasını konu ediniyor.

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Çingene Baron SAMDOB) Samsun

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