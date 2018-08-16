HABER

Samet Aybaba: "Titi gittiğinde stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ekong'un gidişiyle ilgili "Bizim o boşalan yerleri çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu.

Samet Aybaba: "Titi gittiğinde stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık"

BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ekong'un gidişiyle ilgili "Bizim o boşalan yerleri çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu. Biz orada hata yaptık. Titi gittiğinde biz stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık ama maalesef onun yerine oyuncu koyamadık. O yüzden Ekong da gidince o bölgede bir sıkıntımız var" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba antrenman öncesi saha kenarında açıklamalarda bulundu. Ekong’un İtalyan ekibi Udinese’ye transferini de değerlendiren Aybaba, “Kulüplerin normalde değerini bulduğunda her oyuncuyu verme gibi bir lüksünün olduğuna ben inanıyorum. Bizim o boşalan yerleri çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu. Biz orada hata yaptık. Titi gittiğinde biz stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık ama maalesef onun yerine oyuncu koyamadık. O yüzden Ekong da gidince o bölgede bir sıkıntımız var. Genç arkadaşlarımız var. Sanki ileriyi görüp de hazırlık maçlarında oynattığımız bir stoper arkadaşımız var. Onu deneyeceğiz. Biz takım halinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir mevkideki eksiklik bizi etkiler mi, belki etkiler ama takım bütünlüğü ile onu da hallederiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
"FORVET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OYNAYACAĞIMIZ MAÇA YETİŞİR"
Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Aybaba, “4-5 oyuncu gibi transfer ihtiyacımız duruyor. Bir tane stoper alacağız. Diğer oyuncularla ilgili de hızlı bir çalışma var. Bugün Saivet geldi. İşlemleri bitiyor şimdi. Orta saha için de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya mı kenara mı diye düşünüyoruz. İki de stoper alacağız. Forvet transferi de önümüzdeki hafta oynayacağımız maça yetişir büyük ihtimalle” diye konuştu.
"KUBİLAY'I YURTDIŞINA VERMEK İSTİYORUZ"
Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili de konuşan Aybaba, “Kubilay’a teklifler var. Biz onu yurt dışına vermek istiyoruz. Değerli bir oyuncu. Böyle yerli oyuncu yetişmiyor ama bizim şehirde bir takım şeyleri kaybetmiş Kubilay. Moral, motivasyonunun artması lazım. Kendi kalitesini de göstermesi lazım. Onun için de ona en uygun yer yurt dışı diye düşünüyorum. O yüzden o bölge ile ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah gerçekleştirir ve tekrar döndürürüz onu” dedi.
KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Öte yandan Bursaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil beyazlılar daha sonra taktik çalışma yaptı. Sakatlığı süren Onur Atasayar'ın tedavisine devam edilirken, izin süresi sona eren Jires Kembo takımla birlikte çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Samet Aybaba'nın açıklamaları
- Antrenmandan detaylar

Samet Aybaba: Samet Aybaba: Samet Aybaba: Samet Aybaba:

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)
ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağızABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.