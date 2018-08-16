BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ekong'un gidişiyle ilgili "Bizim o boşalan yerleri çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu. Biz orada hata yaptık. Titi gittiğinde biz stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık ama maalesef onun yerine oyuncu koyamadık. O yüzden Ekong da gidince o bölgede bir sıkıntımız var" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba antrenman öncesi saha kenarında açıklamalarda bulundu. Ekong’un İtalyan ekibi Udinese’ye transferini de değerlendiren Aybaba, “Kulüplerin normalde değerini bulduğunda her oyuncuyu verme gibi bir lüksünün olduğuna ben inanıyorum. Bizim o boşalan yerleri çabuk ve hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyordu. Biz orada hata yaptık. Titi gittiğinde biz stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık ama maalesef onun yerine oyuncu koyamadık. O yüzden Ekong da gidince o bölgede bir sıkıntımız var. Genç arkadaşlarımız var. Sanki ileriyi görüp de hazırlık maçlarında oynattığımız bir stoper arkadaşımız var. Onu deneyeceğiz. Biz takım halinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir mevkideki eksiklik bizi etkiler mi, belki etkiler ama takım bütünlüğü ile onu da hallederiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"FORVET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OYNAYACAĞIMIZ MAÇA YETİŞİR"

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Aybaba, “4-5 oyuncu gibi transfer ihtiyacımız duruyor. Bir tane stoper alacağız. Diğer oyuncularla ilgili de hızlı bir çalışma var. Bugün Saivet geldi. İşlemleri bitiyor şimdi. Orta saha için de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya mı kenara mı diye düşünüyoruz. İki de stoper alacağız. Forvet transferi de önümüzdeki hafta oynayacağımız maça yetişir büyük ihtimalle” diye konuştu.

"KUBİLAY'I YURTDIŞINA VERMEK İSTİYORUZ"

Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili de konuşan Aybaba, “Kubilay’a teklifler var. Biz onu yurt dışına vermek istiyoruz. Değerli bir oyuncu. Böyle yerli oyuncu yetişmiyor ama bizim şehirde bir takım şeyleri kaybetmiş Kubilay. Moral, motivasyonunun artması lazım. Kendi kalitesini de göstermesi lazım. Onun için de ona en uygun yer yurt dışı diye düşünüyorum. O yüzden o bölge ile ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah gerçekleştirir ve tekrar döndürürüz onu” dedi.

KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Bursaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil beyazlılar daha sonra taktik çalışma yaptı. Sakatlığı süren Onur Atasayar'ın tedavisine devam edilirken, izin süresi sona eren Jires Kembo takımla birlikte çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.